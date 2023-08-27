Подмосковье 27 августа 2023, 23:11 Очередной этап благоустройства завершился в Звездном Городке

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В этом году завершился четвертый этап благоустройства Звездного Городка. Специалисты очистили озеро от ила, благоустроили лесную территорию и расшили зону отдыха до исторической спортплощадки, рядом оборудовали парковку.

Территория спортивной школы «Галактика» изменилась до неузнаваемости. Сейчас здесь современная спортивная площадка. Теперь она имеет крепкие борта и травмобезопасное резиновое покрытие. Летом на ней можно играть в баскетбол, стритбол и мини-футбол, а зимой — в хоккей и заниматься фигурным катанием.

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«Добавились новые зоны прогулочные. Хорошо для детей. Радует, что такое благоустройство», — сообщил местный житель Сергей Устюгов.

Спортивную зону и водоем связали тропинками. На этом работы не закончились. В планах расширение спортивного кластера.

«Мы предусмотрели две волейбольные площадки, теннисный корт, универсальную площадку, столы для настольного тенниса, и был запрос на игру в петанк», — сообщила начальник отдела ЖКХ и строительства округа Юлия Бондарь.

Благоустройством легендарного городка космонавтов занимались с 2019 года. За это время обновили Аллею космонавтов, берег Леонежского озера, общественные территории между основными жилыми зонами городка. Тут появились велодорожки, скейт-парк, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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