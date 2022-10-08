Реутов передал 60 тонн гумпомощи в Донбасс | 360°

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Реутов передал 60 тонн гумпомощи в Донбасс

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Гуманитарный груз весом в 60 тонн доставили в ДНР и ЛНР из Реутова при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Жителям республик привезли продукты, воду и предметы первой необходимости.

Реутов начал отправлять гуманитарную помощь с самого начала спецоперации. Работа там идет без остановки.

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«Мы сегодня находимся на центральной площади города Реутов, перед администрацией. Здесь вы видите четыре фуры, загруженные продуктами, водой», — рассказал глава округа Станислав Каторов.

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Он отметил, что груз доставят жителям ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Отделение „Единой России“ <…> на регулярной основе отправляет такие гуманитарные грузы уже более полугода. Более 800 тонн на сегодняшний день уже отправлено от нашего Подмосковья», — добавила депутат партии Алла Полякова.

Также она поблагодарила главу Московской области Андрея Воробьева, который всячески поддерживает эту инициативу.

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