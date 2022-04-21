Очередь в детские сады Балашихи сократят на 135 человек

Новые пешеходные дорожки, детсады и школа появятся в ЖК «Столичный» в микрорайоне Саввино.

Грунтовую дорогу около озера заасфальтируют. Проезд здесь соединяет дома на улице Народного ополчения и частный сектор на Загородной улице. Участок планируют включить в программу ремонта дорог к СНТ.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что также планируется создать новые пешеходные маршруты для формирования комфортной среды на территории микрорайона.

Недавно в Саввине открыли здание 6-й школы, а сейчас строят еще школы и сад. В сентябре планируют открыть «Палисадик» на 135 человек. Это позволит району избавиться от очереди на места для детей двух-трех лет.

В этом году также достроят школу для 1100 учеников, в сентябре ее планируют открыть. Сейчас здесь идут внутренние отделочные работы. Территорию благоустроили, готовы и спортивные объекты: беговые дорожки, комплексы с турниками, поле с воротами.