Эксклюзив 22 августа 2023, 13:59 «Очень здорово». Фрязинский парк после благоустройства стал местом притяжения молодежи «360»: более 400 территорий благоустроили в Подмосковье с 2017 года

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В Московской области проходят работы по формированию комфортной городской среды. Жители Подмосковья рассказали «360», как меняется регион.

Преобразился Фрязинский лесопарк, теперь там появились дорожки, по которым гуляют жители, есть веломаршруты, которые зимой превращают в лыжные тропы. Установлены игровые и спортивные площадки с тренажерами.

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«Стало комфортнее проводить мероприятия, теперь есть где. Это очень и очень здорово. Теперь вся молодежь будет сконцентрирована здесь. Это место притяжения», — поделился активист молодежного центра.

В Подмосковье с 2017 года ведут масштабные программы по формированию комфортной городской среды. За это время в регионе благоустроили 420 общественных территорий, в том числе 69 парков и 45 зон отдыха.

В Орехово-Зуеве преобразили набережную Клязьмы. Там теперь есть экотропа, по которой все желающие могут прогуляться, а пирсы приспособили для разных активностей.