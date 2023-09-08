Подмосковье 08 сентября 2023, 14:06 «Очень важный процесс». Глава городского округа Люберцы проголосовал на выборах Глава Люберец Владимир Волков проголосовал на выборах Рамазанов Роман

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Избирательный участки продолжают работу в Люберцах. На одном из них свой голос отдал глава округа Владимир Волков.

Вместе с избирателями Волков прошел стандартную процедуру регистрации голоса.

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«Выборы — это всегда очень важный процесс. От нас зависит, как будет развиваться Подмосковье следующие пять лет. Поэтому мы приглашаем жителей отдать свой голос любым удобным способом: на избирательном участке или в онлайн-голосовании», — сказал он.

Многие избирательные участки разместили в социальных учреждениях. Всего в округе обустроили 173 пункта.

К 11:35 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 202 668 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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