Вырубать деревья в Мытищах не будут
В этом месте располагается пулеметная долговременная огневая точка, местная достопримечательность. Поэтому жители стали писать обращения с требованием оставить растения в покое.
«Кресты белого цвета, красного цвета. Естественно, граждане запаниковали — вырубка, не вырубка — и обратились уже через общий отдел в администрацию для разъяснения», — рассказывает жительница Мытищ Мария Климова.
Оказалось, никто спиливать деревья не планирует, об этом не может быть и речи. А загадочные рисунки — дело рук хулиганов, и теперь самое главное — успокоить жителей.
«Позиция администрации такая, что никто ничего не будет здесь сносить, и это подтверждено», — сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
В этом парке все будет хорошо, и я, как общественный директор мытищинских парков, беру на себя обязательство контролировать ситуацию в этом паркеНикита Чаплиндепутат Московской областной думы
Так что жители могут больше не беспокоиться за судьбу любимого парка. Тем более что аллею пообещали благоустроить — оборудовать здесь освещение и урны.