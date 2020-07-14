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    14 июля 2020, 19:40

    Вырубать деревья в Мытищах не будут

    Анастасия Максимовских , Мария Филиппова

    В Мытищах на деревьях рядом с Перловским парком начали появляться загадочные знаки. Это кресты и круги, нарисованы они краской. Обеспокоенные горожане сделали вывод: меченые деревья собираются вырубить, а ведь эта территория — любимое место отдыхающих, даже знаковое. В администрации их опасения развеяли.
    Вырубать деревья в Мытищах не будут

    В этом месте располагается пулеметная долговременная огневая точка, местная достопримечательность. Поэтому жители стали писать обращения с требованием оставить растения в покое.

    Вырубать деревья в Мытищах не будут | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Кресты белого цвета, красного цвета. Естественно, граждане запаниковали — вырубка, не вырубка — и обратились уже через общий отдел в администрацию для разъяснения», — рассказывает жительница Мытищ Мария Климова.

    Вырубать деревья в Мытищах не будут | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Оказалось, никто спиливать деревья не планирует, об этом не может быть и речи. А загадочные рисунки — дело рук хулиганов, и теперь самое главное — успокоить жителей.

    Вырубать деревья в Мытищах не будут | Изображение 3

    «Позиция администрации такая, что никто ничего не будет здесь сносить, и это подтверждено», — сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

    Вырубать деревья в Мытищах не будут | Изображение 4

    В этом парке все будет хорошо, и я, как общественный директор мытищинских парков, беру на себя обязательство контролировать ситуацию в этом парке

    Никита Чаплиндепутат Московской областной думы

    Так что жители могут больше не беспокоиться за судьбу любимого парка. Тем более что аллею пообещали благоустроить — оборудовать здесь освещение и урны.