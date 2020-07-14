Вырубать деревья в Мытищах не будут

В этом месте располагается пулеметная долговременная огневая точка, местная достопримечательность. Поэтому жители стали писать обращения с требованием оставить растения в покое.

Источник фото: телеканал «360»

«Кресты белого цвета, красного цвета. Естественно, граждане запаниковали — вырубка, не вырубка — и обратились уже через общий отдел в администрацию для разъяснения», — рассказывает жительница Мытищ Мария Климова.

Источник фото: телеканал «360»

Оказалось, никто спиливать деревья не планирует, об этом не может быть и речи. А загадочные рисунки — дело рук хулиганов, и теперь самое главное — успокоить жителей.

«Позиция администрации такая, что никто ничего не будет здесь сносить, и это подтверждено», — сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

В этом парке все будет хорошо, и я, как общественный директор мытищинских парков, беру на себя обязательство контролировать ситуацию в этом парке Никита Чаплин депутат Московской областной думы

Так что жители могут больше не беспокоиться за судьбу любимого парка. Тем более что аллею пообещали благоустроить — оборудовать здесь освещение и урны.