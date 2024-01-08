08 января 2024, 13:08
«Очень изменчивая». Жителей Подмосковья предупредили о погодных «качелях»
Синоптик Шувалов: в Подмосковье придет очень переменчивая погода
Погодные «качели» ожидаются в Московской области на текущей неделе. Подробно об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Морозы отпустят регион уже к вечеру 9 января, отметил специалист. В целом погода будет очень изменчивой.
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«Очень переменчивая, очень изменчивая. Потеплеет. Из двухзначных морозы станут однозначными в конце завтрашнего дня, затем мы попадем в гребень высокого давления, и в среду к вечеру и в ночь на четверг — до -15…-17», — отметил синоптик.
В четверг столбики термометров опять поднимутся примерно до нуля, а в пятницу-субботу ожидается «нырок вниз». Воздух снова остынет до -15…-20 градусов.
«В пятницу-субботу мы пройдем с холодом, а в воскресенье опять повышение температуры. И это уже, наверное, надолго», — добавил специалист.
Небольшие или умеренные осадки пройдут в Подмосковье со среды по пятницу. При этом больших снегопадов не ожидается, заключил Шувалов.
В Москве волна крепких морозов тоже потихоньку сбавляет обороты. В понедельник температура воздуха составит до -16 градусов.
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