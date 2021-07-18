«Очень хотим бежать!» В Алабине стартовала «Гонка героев»

Масштабная «Гонка героев» открылась в подмосковном Алабине. Участники пробежали восемь километров и преодолели 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень подготовки.

Люди пришли на старт с бодрым и боевым настроем. Для некоторых участников это была первая «Гонка героев», многие приехали вместе с друзьями.

«Очень хотим бежать!» — сказала одна из участниц.

«Гонка героев» стала уже традиционным мероприятием. Соревнования проводятся с 2013 года. С каждым разом интерес к ним только растет. На субботнюю гонку зарегистрировали более 200 команд.

Испытания включали прохождение скалодрома с цепями, прыжки в воду с четырехметровой высоты, было даже несколько видов рукоходов.

В открытии соревнований приняли участие руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу. Она поблагодарила власти Московской области и Роспотребнадзор за то, что они позволили им провести мероприятие с учетом всех требований и норм.

«Мы всей командой очень рады, потому что все переносится, отменяется, но тем не менее удалось все-таки согласовать.<…> Будет 13 новых препятствий. Я уверена, что всем понравится. Трасса сегодня легкая, много воды, много грязи, так что я думаю, что будет огромное количество удовольствия», — сказала Шойгу.

Участникам «Гонки героев» предложили два формата соревнований на выбор. Новички могут стать частью команды и побежать с опытным инструктором, а для более подготовленных предусмотрен массовый старт, в котором каждый бегун может поставить личный рекорд.