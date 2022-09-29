Очаг дерматита коз устранили в Домодедове | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 09:43 Поделиться Telegram

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Viber Очаг дерматита коз устранили в Домодедове

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Сотрудники ветстанции устранили очаг контагиозного пустулезного дерматита коз, который обнаружили на хозяйстве «Домодедовская экоферма». Об этом сообщил первый замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

Как сообщил заместитель министра, дерматит нашли у восьми коз. Ветеринары смогли быстро остановить распространение вируса и вылечить всех больных животных. Для профилактики на ферме продезинфицировали помещения.

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Дерматит передается через корм, воду и подстилку. Им могут заразиться козы и овцы через травмированные участки кожи и слизистые.

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