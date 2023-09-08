Подмосковье 08 сентября 2023, 09:43 Находящиеся в СИЗО Москвы и Подмосковья обвиняемые смогут проголосовать на выборах РИА «Новости»

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Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях, которых заключили под стражу в СИЗО Подмосковья, смогут принять участие в выборах. Для них организованы специальные избирательные участки, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

Принять участие в голосовании смогут те, в отношении которых еще не вступило в силу решение суда, при этом они должны быть жителями регионов, где проходят выборы.

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Организовать наблюдение помогут представители уполномоченного по правам человека Подмосковья.

«Из 12 участков — 11 стационарных и один выездной. По опыту предыдущих электоральных циклов, явка очень большая», — отметил Леонов.

Проголосовать смогут и жители других регионов, находящиеся в столичных СИЗО, если в их регионе проходят выборы. Единственное отличие — голосование в изоляторах пройдет не в течение трех дней, а только сегодня.

Если этот эксперимент признают удачным, то в следующих электоральных циклах его могут распространить и на другие регионы.

Леонов добавил, что избирательные участки в СИЗО не будут отличаться от обычных — их организуют в соответствии с законом. Голосование там будет проходить один день.

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