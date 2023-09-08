08 сентября 2023, 09:43
Находящиеся в СИЗО Москвы и Подмосковья обвиняемые смогут проголосовать на выборах
Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях, которых заключили под стражу в СИЗО Подмосковья, смогут принять участие в выборах. Для них организованы специальные избирательные участки, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
Принять участие в голосовании смогут те, в отношении которых еще не вступило в силу решение суда, при этом они должны быть жителями регионов, где проходят выборы.
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Организовать наблюдение помогут представители уполномоченного по правам человека Подмосковья.
«Из 12 участков — 11 стационарных и один выездной. По опыту предыдущих электоральных циклов, явка очень большая», — отметил Леонов.
Проголосовать смогут и жители других регионов, находящиеся в столичных СИЗО, если в их регионе проходят выборы. Единственное отличие — голосование в изоляторах пройдет не в течение трех дней, а только сегодня.
Если этот эксперимент признают удачным, то в следующих электоральных циклах его могут распространить и на другие регионы.
Леонов добавил, что избирательные участки в СИЗО не будут отличаться от обычных — их организуют в соответствии с законом. Голосование там будет проходить один день.
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Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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