Обветшалый дом в Химках приведут в порядок за счет городского бюджета

В Химках прошла масштабная встреча местного главы Дмитрия Волошина с жителями. На мероприятии каждый желающий мог задать интересующие его вопросы. Например, Наталья Базанова рассказала о своих жилищных проблемах. Ее дом, который находится в муниципальной собственности, обветшал и требует ремонта. В нем протекает крыша, затапливает подвал, общий износ жилья составляет 74%.

«Я к вам отправлю наших специалистов, и они все, что можно отремонтировать у вас в доме, отремонтируют за наш счет, чтобы вы не тратились, мы вам поможем все что нужно восстановить, может там какую-то технику купить, печь, я помогу», — рассказал Дмитрий Волошин.

Кроме того, Наталья поделилась, что на ее участке нет воды, ей приходится ходить с ведрами на колонку. По ее словам, зимой колонка часто замерзает, и ей приходится сидеть вообще без воды по неделе, а то и по две. Дмитрий Волошин дал личное поручение подвести в этот дом воду, оно должно быть выполнено уже до 1 сентября.

Кроме того, Дмитрий Волошин подчеркнул, что вопрос расселения ветхого жилья остается приоритетным для администрации. Через некоторое время дом точно будет расселен, но для начала нужно подобрать инвестора. Пока же будут созданы все условия для проживания за счет городского бюджета. Кроме того, на встречу пришла жительница Химок Ирина Башлыкова, которая попросила установить общедомовые приборы учета, чтобы не переплачивать за отопление. По ее словам, ТСК «Мосэнерго» пока так и не ответила на обращения жильцов. На встрече решались и некоторые другие вопросы, с которыми к Дмитрию Волошину обращались местные жители. Например, Нину Ивановну теперь не оставят без жилья — в ее общежитии сменился собственник и попросил освободить квартиру. Теперь можно быть уверенным, что никто не останется на улице.