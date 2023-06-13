13 июня 2023, 04:46
Обувной фабрике в Зарайске исполнилось 165 лет
Зарайской обувной фабрике исполнилось 165 лет. На торжестве побывали более 400 человек. Это работники производства и ветераны обувного производства.
«Мы видим, до чего, до какого качества разрослось это предприятие. Сегодня это обувь, которую узнают везде», — сообщил глава округа Виктор Петрущенко.
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Мероприятие открыли показом фильма об истории фабрики. Ее основал прусский подданный Август Редерс в 1858 году. На базе пухового завода открыли цех, где производили домашние войлочные туфли и летнюю парусиновую обувь.
В 1918 году предприятие национализировали, а в военное время продукцию переориентировали на армейскую обувь. В 2006 году фабрика вошла в состав компании «Ральф Рингер».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
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Зарайск
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