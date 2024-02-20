Подмосковье 20 февраля 2024, 18:12 Обустройство подходов к путепроводу началось на Пироговском шоссе в Мытищах Источник фото: Минтранс Московской области

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Строители приступили к устройству подходов к путепроводу через железнодорожные пути в рамках реконструкции Пироговского шоссе в Мытищах. Сейчас специалисты подрядной организации начали работы по подготовке территории.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, уже закончены работы по переустройству газопровода на участке от Проектируемого проезда № 5428 по правой стороне Пироговского шоссе. Сейчас оформляются необходимые документы для подключения к магистральной сети.

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Реконструкция Пироговского шоссе позволит улучшить дорожную обстановку, а жители близлежащих жилых кварталов смогут гораздо проще и быстрее добираться до своих домов.

Работы ведутся на участке от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды общей протяженностью более двух километров. Окончание работ запланировано на четвертый квартал текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске. Их достроят в 2025 году.

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