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    20 мая 2022, 10:53

    Обустройство пешеходной зоны началось на Октябрьском проспекте в Люберцах

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Строители приступили к обустройству пешеходной зоны на Октябрьском проспекте Люберец. Это часть большой реконструкции. Работу проводят между Смирновской и Красной улицами.

    Обустройство пешеходной зоны началось на Октябрьском проспекте в Люберцах | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что после завершения проекта пропускная способность Октябрьского проспекта вырастет на 35%, а время в пути уменьшится на полчаса.

    Реконструкцию проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ее выполняют в несколько этапов.

    В настоящий момент началось устройство пешеходной зоны и укладка асфальтового покрытия в районе левого бокового проезда на участке между улицами Красной и Смирновской

    Алексей Гержик.

    В начале июня начнется строительство подземного перехода на пересечении с Красной улицей, а в июле — возведение путепровода, который откроют в сентябре 2023 года.

    Сейчас на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту на 2023 год.