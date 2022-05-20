Обустройство пешеходной зоны началось на Октябрьском проспекте в Люберцах
Строители приступили к обустройству пешеходной зоны на Октябрьском проспекте Люберец. Это часть большой реконструкции. Работу проводят между Смирновской и Красной улицами.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что после завершения проекта пропускная способность Октябрьского проспекта вырастет на 35%, а время в пути уменьшится на полчаса.
Реконструкцию проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ее выполняют в несколько этапов.
В настоящий момент началось устройство пешеходной зоны и укладка асфальтового покрытия в районе левого бокового проезда на участке между улицами Красной и Смирновской
Алексей Гержик.
В начале июня начнется строительство подземного перехода на пересечении с Красной улицей, а в июле — возведение путепровода, который откроют в сентябре 2023 года.
Сейчас на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту на 2023 год.