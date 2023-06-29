Подмосковье 29 июня 2023, 08:59 Обустройство народных троп стартовало в Лобне

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Обустройство народных троп стартовало в Лобне 29 июня. Этим летом в округе обустроят дорожки по четырем адресам.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко обсудил с представителями профильных служб и структурных подразделений не только обустройство народных троп, но и другие проекты модернизации дорожно-транспортного комплекса.

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Так, большая работа ведется на улице Ленина. Там меняют асфальт на проезжей части, укладывают тротуары, меняют плитку на пешеходной зоне около дома № 23 и строят велодорожку. Также в районе дома № 31 установят перильные ограждения.

Кроме того, ремонтируют автомобильные дороги на улицах Мирная, Крупской, Научный городок.

Все эти работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. За три года в регионе уже обустроили 1690 народных троп к школам, детским садам, поликлиникам или остановкам. В этом году построят еще 591 дорожку.

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