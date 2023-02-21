Подмосковье 21 февраля 2023, 13:48 Обустройство фасада новой школы началось в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове

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Строители начали обустройство фасада школы в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Открыть учреждение планируют к 1 сентября. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

На месте трудятся 317 рабочих и 11 единиц техники. Строители утепляют кровлю, устанавливают входные группы, ведут отделочные работы и монтируют коммуникации.

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В школу смогут пойти 2200 учеников. Учреждение оборудуют всем необходимым для занятий спортом и творчеством. Там обустроят просторные классы, мастерские, лаборантские, библиотеку, актовый и спортивные залы.

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В здании обустроят классы для начальной, средней и старшей школы, а также помещения для групп продленного дня с игровыми и спальнями. На территории построят футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, а также сектор для прыжков в длину.

В ЖК «Гусарская баллада» проживают около 25 тысяч человек. В начале месяца там открыли детский сад на 400 мест.

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