Подмосковье 29 января 2023, 14:32 Обучиться звонарному мастерству стало возможным в Можайске

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В Можайске стало возможным обучиться звонарному мастерству. Подобная студия работает в культурно-досуговом центре округа. Получить уникальные знания бесплатно могут дети до 14 лет.

Единственной в Подмосковье студией звонарей руководит выпускник Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского Сергей Латышев. По его словам, для обучения мастерству иметь музыкальное образование необязательно.

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«Конечно же, обязательно наличие данных, музыкальный слух. Но и его можно развить. Мы берём всех, никакого профотбора нет», — рассказал Сергей Латышев.

Специально для звонарей в центре сделали помещение с профессиональной звукоизоляцией. Московский мастер мирового уровня Илья Дроздихин создал для школы уникальную колокольную установку.

Студия позволяет изучить церковный устав, получить теорию и базовые знания звонарного мастерства, а также применить умения на практике.

«Мы делаем небольшие экскурсии, где учащиеся практикуются на настоящих колокольнях. Недавно посещали церковь Иоакима и Анны. Один из наших учеников уже звонит там», — сообщил Сергей Латышев.

Сейчас в студии занимаются девять человек. Одним из них стал студент Можайского техникума Даниил Шкварчук. Он учится на электрика, но в будущем планирует связать жизнь со звонарным делом.

«После того как отучусь в нашем техникуме, я хочу поступить в духовную семинарию Сергиева Посада», — рассказал Даниил Шкварчук.

В будущем мастер Илья Дроздихин будет получать видео звона воспитанников студии и выдавать дипломы профессионального звонаря Школы церковных звонарей.

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