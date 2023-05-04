Подмосковье 04 мая 2023, 13:24 Обучение запуску кружков об искусственном интеллекте пройдет для учителей в Подмосковье Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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Педагоги школ и учреждений допобразования Подмосковья смогут открыть кружки по искусственному интеллекту в новом учебном году. Для этого нужно пройти регистрацию во всероссийском проекте до 15 мая.

Для преподавателей кружка проведут онлайн-курс повышения квалификации, который рассчитан на 72 часа. Он включит в себя программирование на Python, анализ данных и машинное обучение, нейросети и обработку естественного языка. По окончании учителя получат теоретические и практические материалы для занятий.

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«Чтобы запустить кружок, педагоги пройдут бесплатные курсы повышения квалификации. В течение года учителя будут получать экспертную поддержку. Посещать занятия по ИИ ученики смогут бесплатно», — сказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке.

Также учителя смогут поучаствовать в конкурсе грантов, где будут оценивать промежуточные результаты кружка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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