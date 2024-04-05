Подмосковье 05 апреля 2024, 14:01 Обучение производственным профессиям началось на предприятии «Энергомаш» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Первые занятия по обучению профессиям токаря, слесаря и фрезеровщика начались на предприятии ракетно-космической промышленности «Энергомаш» в Химках. Обучение проходит в одном из цехов завода.

Программа включает в себя теоретические и практические занятия. Как работать на станках, обучающимся разъяснят опытные наставники, многие из которых — призеры корпоративных и отраслевых конкурсов профессионального мастерства.

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«Сейчас у нас полностью укомплектованы места, которые нам выделили, шесть человек — четыре токаря, один слесарь и фрезеровщик. Работа идет полным ходом, ребята все подобрались серьезные, с хорошим отношением к делу, никаких нареканий, в свободное время изучают матчасть, некоторые уже приступают к изготовлению простых деталей товарных изделий», — рассказал начальник цеха подготовки производства Владимир Соловьев.

Студенты в течение курса учатся нарезать резьбы, работать с жаропрочным материалом, цветными металлами, доводить до требуемой точности и чистоты внутренние поверхности деталей, точить канавочные резцы и многое другое. Через три месяца пройдет экзамен, по итогам которого студентов могут взять на работу.

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