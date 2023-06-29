Подмосковье 29 июня 2023, 09:06 Обучение по уходу за младенцами провели для молодых мам в перинатальном центре в Мытищах

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Занятие по пеленанию и кормлению младенцев провели для молодых мам в Мытищах. Школа матери работает на базе перинатального центра городской клинической больницы.

Лекцию провели заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Вера Крикунова, старшая медицинская сестра отделения новорожденных Ирина Адамович и консультант по грудному вскармливанию Марина Чуракова. Специалисты рассказали об основных принципах ухода за новорожденным ребенком и о том, как создать комфортные условия для малыша.

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Также с помощью куклы по имени Лаврентий врачи показали технику пеленания, а затем обсудили важность своевременного проведения профилактических прививок. Самый активный папа после лекции получил подарки от перинатального центра.

Всего с начала года занятия Школы матери посетили более 500 будущих родителей. День открытых дверей в Школе матери пройдет 8 и 22 июля, а занятия — 6, 13 и 27 июля.

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