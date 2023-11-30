Подмосковье 30 ноября 2023, 11:17 Обучение по противодействию терроризму и экстремизму провели для госслужащих Подмосковья Главное управление региональной безопасности Московской области

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Подмосковные госслужащие прошли курс обучения по противодействию терроризму и экстремизму. Спикерами мероприятия стали представители аппарата Антитеррористической комиссии Московской области.

Во время лекций участники узнали актуальные тенденции и угрозы терроризма, устройство системы противодействия терроризму в России, а также принципы деятельности рабочей группы по проведению профилактических мероприятий.

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Помимо этого, госслужащим рассказали, как организовываются работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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