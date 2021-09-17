МГОУ пригласил на обучение по программе «Химическое образование» в магистратуре

Коллектив МГОУ предложил абитуриентам возможность пройти обучение по программе «Химическое образование» в магистратуре. Это одно из направлений на факультете естественных наук. В вузе отметили, что степень магистра — дополнительный бонус при трудоустройстве.

Педагогов-магистров ждут в школах и университетах Москвы и Подмосковья. Преподаватели факультета естественных наук разработали для обучающихся уникальные программы.

Например, курс «Инструментальная дидактика: перспективные средства, среды и технологии обучения». Аналогов нет ни в России, ни за рубежом.

Его автор — доктор педагогических наук, профессор Алексей Журин. Он расскажет, как формируется школьная образовательная среда и как разработать собственную технологию обучения.

Еще один уникальный курс — «Методика решения задач по химии» — преподают только в двух вузах России. В их числе МГОУ.

Изучая этот курс, студенты узнают, что задачи по химии — это не только математические расчеты. Они смогут открыть новые методики решения заданий для себя и своих будущих учеников.

Подать документы для поступления в магистратуру по направлению «Педагогическое образование» можно до 24 сентября. Доступны очный и дистанционный способы это сделать.

Абитуриентом необходимо прийти в главное здание МГОУ по адресу: Москва, улица Радио, дом № 10 А, строение 1.

Второй способ — подать документы с помощью электронного сервиса epk.mgou.ru/login.

Будущих магистрантов ждут внутренние вступительные испытания. До 1 октября конкурсные списки поступающих опубликуют на сайте МГОУ.

До 18:00 6 октября необходимо подать согласие на зачисление, а 11 октября магистранты приступят к занятиям.

Узнать о вступительных испытаниях и образовательных программах можно на сайте МГОУ, в разделе «Абитуриенту» — «Прием в магистратуру».