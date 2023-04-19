Подмосковье 19 апреля 2023, 13:29 Обучение на портале ЦППК пройдут 8,5 тысячи сотрудников в Подмосковье ОА"Центральная ППК"

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Перед запуском МЦД-3 и МЦД-4 Центральная пассажирская пригородная компания запустила массовое обучение для своих сотрудников. На портале и в мобильном приложении образовательных курсов зарегистрировались 8,5 тысячи кассиров, кассиров-контролеров и членов локомотивных бригад, сообщил Минтранс Московской области со ссылкой на ЦППК.

Информационное пространство содержит порядка 40 курсов. Среди них обязательные и рекомендованные программы.

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Сотрудники изучат технологии обслуживания пассажиров и клиентоориентированность, эмоциональный интеллект, оформление проездных и правила пользования оборудования, такого как валидаторы, терминалы предварительного проездного документа (ТППД) и билетопечатающие аппараты (БПА), а также управление электропоездом.

«Мы использовали разработки российской компании-лидера по созданию передовых IT-решений для цифровой трансформации HR-процессов и авторский контент ЦППК. Теперь наши сотрудники могут дистанционно проходить курсы и выполнять задания», — заявила руководитель Учебного центра ЦППК Наталья Семенова.

Сейчас система проходит тестирование. После этого портал усовершенствуют.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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