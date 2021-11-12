Жители Подмосковья смогут пройти бесплатное обучение IT-технологиям

Жители Московской области смогут пройти бесплатный интенсив и обучиться новому в сфере IT-технологий. Команда губернатора Московской области анонсировала проект по цифровизации Подмосковья, в котором может принять участие любой желающий.

Интенсив получил название «Готов к цифре!». Правительство решило провести его благодаря федеральной программе «Кадры для цифровой экономики». В его ходе граждане научатся использовать современные технологии наиболее безопасно и эффективно, понять свой уровень технической грамотности и восполнить недостающие знания.

Для этого преподаватели курса проведут тестирование цифровой грамотности участников и проведут больше 30 вебинаров и мастер-классов от 80 лучших специалистов в области IT в течение месяца.

Мероприятие пройдет в период с 20 октября по 20 декабря 2021 года, чтобы принять участие в цикле вебинаров, нужно зарегистрироваться, заполнив форму на сайте готовкцифре.рф. Все тесты, уроки и лекции пройдут онлайн.