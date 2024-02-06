Подмосковье 06 февраля 2024, 14:10 Обучение информаторов перед президентскими выборами провели в Раменском Источник фото: Ирина Моисеева

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В двух территориальных избирательных комиссиях Раменского городского округа провели масштабное обучение информаторов. Сообщать гражданам о предстоящий президентских выборах будут 600 человек.

В Раменском городском округе работают две территориальные избирательные комиссии. На семинаре по информированию населения о главных выборах страны членам избирательных комиссий рассказали о важности адресного информирования граждан, а также напомнили основные правила по работе с избирателями.

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Информаторам рассказали о работе мобильных приложений, а также ответили на самые часто встречающиеся вопросы. Кроме того, членам избирательных комиссий выдали методички по работе с мобильным приложением, также подробную инструкцию по обходу избирателей.

Напомним, что адресное информирование жителей стартует 17 февраля и продлится до 7 марта.

Ранее президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко рассказал в интервью «360», что лучшая избирательная кампания среди губернаторов в 2023 году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева.

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