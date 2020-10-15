Семь колледжей Подмосковья начали обучать будущих газовиков

В Подмосковье разработали новую программу обучения будущих газовиков. Ее внедрили уже в семи колледжах. Студенты научатся разбираться в газовых сетях, монтаже и эксплуатации техники, работе котельных установок.

Программу разработали в «Мособлгазе». Пройти обучение по ней каждый год смогут 150 человек. Они прослушают курс «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

Его внедрили уже в колледжах Щелкова, Одинцова, Павловского Посада, Клина, Ступина, Подольска и Орехово-Зуева. Это отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

При поддержке Министерства образования Московской области „Мособлгаз“ совместно с Щелковским колледжем создали и утвердили программу обучения для будущих газовиков Игорь Баранов.

Курс продлится три года и десять месяцев. Студенты прослушают несколько дисциплин, связанных с системами газоснабжения.