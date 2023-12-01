Подмосковье 01 декабря 2023, 13:23 Обучающую онлайн-программу о действиях при чрезвычайных ситуациях разработали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Специалисты «ХимСпаса» в Химках разработали виртуальный проект, который разъясняет порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сайт учреждения дополнили разделом, где можно пройти обучение основам безопасности жизнедеятельности.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Презентация обучающей программы прошла в формате открытой пресс-конференции в рамках проекта «Мы первые» партии «Единая Россия». Участниками стали жители Химок, руководители местных предприятий и депутат муниципального Совета Валентин Герасимов.

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«Основная цель проекта — повысить грамотность горожан в области гражданской обороны. Все, что нужно, — зайти на сайт „ХимСпаса“ и выбрать раздел „Консультация“. Пройти обучение и найти ответы на волнующие вопросы могут все желающие любого возраста. Кроме того, на сайте есть библиотека гражданской обороны, в которой собраны все важные документы, которые регламентируют действия граждан в чрезвычайных ситуациях», — рассказал Валентин Герасимов.

Одним из важных аспектов, о которых рассказывают в виртуальном консультационном пункте, являются алгоритмы действий при оповещении о чрезвычайной ситуации. Например, по сигналу «Внимание всем!» необходимо немедленно включить радио или телевизор для прослушивания экстренных сообщений.

«Мы не можем знать точно, где подстерегает нас опасность и какой именно она будет. Но, зная правила поведения при чрезвычайных ситуациях и соблюдая алгоритмы действий, мы можем избежать очень многих неприятностей. Реализация подобных виртуальных проектов очень важна для обеспечения безопасности всех жителей города», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что в Химках при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и Совета депутатов налажена система общения спасателей и горожан. Представители химкинского пожарного надзора совместно с «ХимСпас», сотрудниками администрации и депутатами регулярно посещают учебные заведения и другие организации, где проводят уроки по основам безопасности жизнедеятельности, противопожарные инструктажи, эвакуации и учения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что два новых пункта полиции откроют в Котельниках в 2024 году. Также появятся дополнительные видеокамеры для безопасности жителей и порядка.

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