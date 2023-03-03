Подмосковье 03 марта 2023, 16:14 Обучающий видеокурс о расчете платы за отопление сняли для жителей Подмосковья

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Московский областной единый расчетный центр снял для жителей региона видео, в котором рассказывают, как формируется плата за отопление. Его презентовали в Королеве на встрече с администрацией округа и жителями. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Начисления за отопление в платежках вызывают у жителей региона больше всего вопросов. Это самая дорогостоящая услуга. И она же является самой сложной для расчетов. В формуле учитывают время года, наличие или отсутствие счетчиков, оплату 12 или семь месяцев в году.

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«Учебный курс, который создан на основе большого опыта работы специалистов МосОблЕИРЦ — менеджеров, расчетчиков и юристов, рассчитан в первую очередь на старших по домам и подъездам, на активистов», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Он подчеркнул, что грамотность представителей собственников квартир поможет жителям разобраться, откуда берутся финальные суммы в платежках.

Велиховский также отметил, что со всеми вопросами оплаты и формирования платежных документов жителям помогут менеджеры офисов МосОблЕИРЦ. Помимо этого, вся информация о тарифах и расчетах есть в доступе в личном кабинете сервиса «Умная платежка». А Видеоурок станет дополнением ко всему остальному.

«Видеокурс в доступной форме знакомит со способами начислений, с законодательной базой, с возможными методами корректировки расчетов. Фильм может быть интересен всем желающим разобраться, из чего складывается и как рассчитывается плата за отопление», — уточнила начальник управления контроля расчетов услуг РСО в МосОблЕИРЦ Наталия Кожевникова.

Участники беседы обсудили возможность снять новый видеоурок. Теперь активистов интересует тема формирования платы за ресурсы, которые идут на общедомовые нужды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев презентовал первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко информационный центр Подмосковья.

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