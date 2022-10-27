Обучающий семинар провели для 180 сотрудников коммунальных предприятий Подмосковья | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 05:09 Обучающий семинар провели для 180 сотрудников коммунальных предприятий Подмосковья

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Главное Управление содержания территорий Подмосковья провело обучающий семинар для 180 сотрудников коммунальных предприятий региона. Мероприятие прошло в Балашихе, сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

«Одним из главных векторов в работе ГУСТ является методические рекомендации для муниципалитетов по работе в системах контроля и планирования, ведению грамотной отчетной документации. Мы за единый подход и стандарт во всех процессах управления, что поможет каждому округу выстроить наиболее качественно менеджмент в вопросах содержания территорий», — отметила она.

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Как пояснила Аипова, с этой целью сотрудники управления провели семинар для финансовых специалистов коммунальных предприятий. Им помогли разобраться с нововведениями в законодательстве и объяснили, как упростить работу и документооборот.

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«Это поможет минимизировать количества ошибок и предоставит нам исчерпывающую информацию о хозяйственной деятельности учреждений, — подчеркнула руководитель ГУСТ.

Теперь коммунальщики должны предоставить проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, проект бюджетной сметы учреждения с расчетами-обоснованиями на 2023 год, проект муниципального задания, а также проект штатного расписания на следующий год.

«По всем требуемым документам даны разъяснения: как они должны выглядеть, в какой срок и куда направлять. Задача поставлена не для „галочки“, трепетный подход к финансовым документам позволит облегчить нагрузку на МБУ, МКУ И УК», — заявил замруководителя ГУСТ Никита Анашкин.

Он добавил, что электронный документооборот и новый формат отчетности помогут добиться полной прозрачности работы каждого предприятия.