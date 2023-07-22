Подмосковье 22 июля 2023, 00:00 Обучающий семинар по эффективной работе в СПАРК прошел в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

Главное управление региональной безопасности Московской области провело обучающий семинар по качественной работе в «Системе профессионального анализа рынка и компаний» (СПАРК). В мероприятии приняли участие представители региональных ведомств и профильных подразделений по вопросам защиты ряда крупных госучреждений и компаний.

Аналитические возможности информационного ресурса ежедневно используют для изучения деловой репутации организаций, которые претендуют на вступление в экономические отношения с Подмосковьем, выявления признаков аффилированных закупок и предотвращения конфликтов в целях соблюдения антикоррупционных стандартов. На конкретных примерах спикеры компании «СПАРК-Интерфакс» рассказали о новых программных настройках, которые помогают более оперативно собирать в единый документ данные из множества источников.

Реклама

Участники мероприятия также заинтересовались возможностями системы «СПАРК-Маркетинг», позволяющей собирать информацию для установки начальной цены государственных и муниципальных контрактов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».