Подмосковье 23 мая 2023, 22:34 Обучающий семинар для студентов МАДИ провели в Подмосковье ГК "Автодор"

Читать 360tv в

Студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) посетили обучающий семинар в пункте управления Центральной автомобильной дорогой в Пушкино, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. В течение мая среднесуточное число проездов по ЦКАД выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На мероприятии выступили заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании «Автодор» Виктория Эркенова, заместитель директора департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем — руководитель проектного офиса «Автодора» Игорь Колмагоров и технический директор ООО «Единый оператор» Павел Исайкин. Специалисты рассказали студентами о работе ресурса «Свободный поток» на ЦКАД и познакомили с автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). Также особое внимание уделили тем аварийным комиссарам, их обязанностям и оснащению.

Реклама

«Всего за прошлый год на пунктах взимания платы и рамками системы „Свободный поток“ зафиксировано более 242 млн проездов по дорожной сети Государственной компании „Автодор“. Сейчас мы уже можем говорить о том, что спрос пользователей на высокоскоростные автомобильные дороги вырос. В мае этого года системой „Свободный поток“ за сутки в среднем фиксируется 230 тысяч проездов по ЦКАД, что на 20% больше прошлогодних показателей. По открытым в прошлом году участкам М-12 в этом месяце ежесуточно — более 23 тысяч проездов», — рассказала Эркенова.

Студенты отметили, что взаимодействие с сотрудниками «Автодора» поможет им в выборе дальнейшего трудового пути и написании курсовых работ. Госкомпания заключила с МАДИ соглашение о сотрудничестве, которое предполагает прохождение студентами практик и стажировок и совместные профориентационные мероприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».