Подмосковье 29 августа 2023, 21:30 Обучающий семинар для общественный наблюдателей за выборами прошел в Королеве Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Губернаторские и муниципальные выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября. Сейчас в регионе проводят масштабную подготовку наблюдателей в дни голосования. Очередной обучающий семинар прошел в Королеве, где будущим специалистам разъяснили правила реагирования на нарушения и порядок действий обращения в Штаб общественного наблюдения.

Семинар посетили более 200 человек, большинство из них выйдут на участки в качестве наблюдателей впервые. С приветственным словом выступила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она отметила, что правом следить за ходом голосования обладают все категории граждан. За последние годы независимые специалисты сделали избирательный процесс более открытым и прозрачным.

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«Высокий уровень подготовки наблюдателей — это результат, большой программы обучения, в которую вложен практический опыт представителей Общественной палаты МО, результаты сотрудничества с экспертами и институтами гражданского общества региона», — подчеркнула она.

На обучении обсудили главные темы организации и проведения общественного наблюдения на выборах, рассмотрели на практике возможные форс-мажоры и отдельно упомянули про дистанционное электронное голосование. Член региональной ОП Сергей Леонов отметил, что предугадать все конфликтные ситуации невозможно, но ежегодно условия электоральных процессов меняются, что способствует снижению нарушений на участках.

«На семинарах наша задача состоит в том, чтобы подробно и наглядно разбирать эти ситуации и пути их решения с будущими наблюдателями. Сегодня для практической отработки полученных теоретических навыков членами Штаба общественного наблюдения за выборами были использованы урны для бюллетеней и кабинки для голосования. Благодаря этому мы смогли демонстративно пройти ряд ситуаций, с которыми сами сталкивались на практике и передать этот опыт участникам семинара», — подчеркнул Леонов.

Также на обучении представили «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России и «Кодекс этики общественного наблюдателя». Представитель региональной ОП Константин Куракин подчеркнул, что главным принципами при контроле за избирательным процессов являются честность, открытость и непредвзятость. Положения документов составили исходя из опыта наблюдения за выборами, ими руководствуются специалисты по всей стране.

«Золотой стандарт» — это свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В документе пошагово расписан порядок действий наблюдателя в ходе трехдневного голосования. Вся информация доступна к пониманию даже тем наблюдателям, кто ранее не имел опыта участия в избирательных процессах, так как составлен «Золотой стандарт» очень просто и структурированно», — добавил он.

На сегодняшний день Общественная палата Подмосковья провела 169 обучающих семинаров для 11 тысяч человек. Это обеспечии присутствие наблюдателей от ОП на каждом избирательном участке, которых в Подмосковье будет порядка четырех тысяч. Следующая встреча пройдет в Одинцове, где также проведут практическая отработку полученных ранее теоретических знаний и разбор возможных возникающих конфликтных ситуаций на участках.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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