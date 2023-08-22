Подмосковье 22 августа 2023, 09:19 Обучающий семинар для общественных наблюдателей за выборами прошел в Раменском Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Около 200 наблюдателей, которые будут работать на выборах 2023 года, побывали на обучающем семинаре в Раменском. Мероприятие провели по инициативе Общественной палаты Московской области.

«Наблюдатели от Общественной палаты являются независимыми субъектами общественного контроля — они не представляют интересы отдельных кандидатов или партий, что позволяет обеспечить беспристрастность и объективность наблюдения», — рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

На семинаре участники узнали о нюансах выборного наблюдения и проверили свои знания на предмет установленных законом норм. Эксперты сделали акцент на правовом регулировании статуса общественного наблюдателя и рассмотрели другие вопросы, включая дистанционное электронное голосование.

«Личный опыт — это лучшая возможность убедится в том, что выборы проходят максимально открыто и строго в рамках законодательства, именно поэтому электоральное право стало одной из ключевых тем сегодняшнего семинара», — отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

До конца августа в Подмосковье проведут еще три крупных семинара для общественных наблюдателей. К выборам откроют горячую линию для обращений граждан и оперативной фиксации сигналов о возможных нарушениях.

Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу региона на новый срок.

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