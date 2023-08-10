Подмосковье 10 августа 2023, 13:13 Обучающий семинар для общественных наблюдателей за выборами прошел в Одинцове Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Обучающий семинар для общественных наблюдателей состоялся в Одинцове. Как сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, на мероприятии затронули темы организации и проведения контроля, а также обязанности и права специалистов.

«Одинцовский городской округ второй в Московской области по численности населения, а на выборах в 2021 году здесь функционировали более 170 УИК. В связи с этим в 2023 году на территории округа будет проведен целый цикл обучающих семинаров для наблюдателей», — рассказал член региональной Общественной палаты Сергей Леонов.

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Также он добавил, что в семинаре приняли участие жители всех возрастов, которых объединяет активная гражданская позиция. Кроме того, мероприятие посетили наблюдатели с опытом участия в электоральных циклах.

В течение августа Общественная палата Московской области проведет в регионе еще четыре семинара для общественных наблюдателей, где специалисты проведут практическую отработку теоретических знаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Также от ЛДПР в избирательной кампании примет участие Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от партии «Справедливая Россия» — Анатолий Никитин.

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