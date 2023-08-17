Подмосковье 17 августа 2023, 19:38 Обучающий семинар для общественных наблюдателей за выборами прошел в Одинцове Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Губернаторские и муниципальные выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября. В преддверии события в регионе ведут активную подготовку наблюдателей за ходом голосования. Очередной обучающий семинар для специалистов прошел в Одинцове, его посетил член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов.

«Для организации эффективного общественного наблюдения желания и правовых возможностей недостаточно, важен инструментарий. Чтобы наблюдатели могли давать объективные оценки, в Общественной палате РФ был разработан „золотой стандарт“ — уникальный чек-лист для наблюдателя по оценке помещения для голосования, документации УИК, организации работы комиссии до и после старта голосования, процедуры подведения итогов голосования, повторного подсчета голосов и обеспечения доступной среды», — отметил представитель ОП.

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В течение августа Общественная палата проведет еще четыре семинара для наблюдателей, где специалисты отработают полученные ранее теоретические знания.

Во время проведения Единого дня голосования штаб по общественному наблюдению будет работать круглосуточно. Также для граждан откроют горячую линию для вопросов по избирательному процессу и сигналов о его возможном нарушении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Также от ЛДПР в избирательной кампании примет участие Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от партии «Справедливая Россия» — Анатолий Никитин.

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