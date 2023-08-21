Подмосковье 21 августа 2023, 12:40 Обучающий семинар для общественных наблюдателей за выборами прошел в Ленинском округе Телеканал «360»

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Обучение общественных наблюдателей провели в Ленинском округе в преддверии выборов губернатора Подмосковья. В течение трех дней, 8, 9 и 10 сентября, жители региона сделают свой выбор — кому быть главой Московской области.

Чтобы голосование прошло по закону, в Ленинском городском округе прошел семинар для наблюдателей. Общественные палаты России и Московской области совместно разработали образовательный модуль для обучения кандидатов на статус наблюдателя.

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«Разумеется, мы обучаем их золотому стандарту — это некий чек-лист, по которому будут ориентироваться наши наблюдатели на участке — азам избирательного законодательства и обсуждению тех нормативно-правовых актов, которые приняты для проведения избирательной кампании», — сообщил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

Особенность предстоящих выборов заключается в том, что впервые в регионе можно будет отдать свой голос удаленно — с помощью дистанционного электронного голосования. Это значит, что за кандидата можно будет проголосовать, даже не выходя из дома, просто воспользовавшись компьютером или телефоном.

«Почему это удобно? Потому что это экономит большое количество времени, которого у нас с вами бывает очень мало», — подчеркнул активист волонтерского корпуса Богородского округа Даниил Попов.

Для участия в голосовании жителям региона нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Чтобы получить доступ к ДЭГ, необходимо подать заявление на «Госуслугах» до 4 сентября. Избиратель также сможет отозвать его, чтобы проголосовать лично на избирательном участке.

Ранее Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу региона на новый срок. Другими кандидатами, которые собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов, стали Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СРЗП).

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