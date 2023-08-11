Подмосковье 11 августа 2023, 22:46 Обучающий семинар для общественных наблюдателей провели в Лосино-Петровском Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Лосино-Петровском округе провели обучающий семинар для общественных наблюдателей для сентябрьских выборов. Спикером выступила член Общественной палаты Московской области Алина Витальева.

«Ключевыми преимуществами общественных наблюдателей являются беспристрастность и объективность. Они не заинтересованы в том, чтобы какой-либо кандидат или партия добились результата на выборах. Главная цель общественного наблюдения — прозрачность избирательного процесса и его законность», — подчеркнула Витальева.

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На встрече презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой РФ.

В августе Общественная палата Московской области проведет в регионе четыре семинара для общественных наблюдателей.

Во время проведения ЕДГ Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Также от ЛДПР в избирательной кампании примет участие Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от партии «Справедливая Россия» — Анатолий Никитин.

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