Подмосковье 03 августа 2023, 02:48 Обучающий семинар для общественных наблюдателей Московской области прошел в Долгопрудном В Долгопрудном провели обучающий семинар для общественных наблюдателей Московской области

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Обучающий семинар для общественных наблюдателей Московской области прошел 1 августа в Долгопрудном. Его участниками стали люди, которые в 2023 году выступят в роли наблюдателей на выборах впервые.

Об организации и проведении общественного наблюдения на выборах рассказали эксперты из этой сферы. Также они рассмотрели с участниками встречи вопросы правового регулировании статуса общественного наблюдателя и ответили на вопросы присутствующих.

В процессе обучения будущих наблюдателей участвовал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член штаба по наблюдению за выборами Сергей Леонов. Он отметил, что замечает, как с каждой новой встречей на обучающих семинарах растет количество желающих принять участие в общественном наблюдении.

«Тем самым, в очередной раз можно отметить высокий уровень консолидации нашего гражданского общества, даже когда дело касается локальных вопросов», — подчеркнул Леонов.

Он также добавил, что в ходе большого цикла обучения, как в первую очередь юрист, делает большой уклон на изучение правового регулирования статуса общественного наблюдателя.

«Потому как главная задача общественного наблюдения, как процесса, — это обеспечение прозрачности предстоящих выборов и законности их итогов», — сказал Леонов.

На семинаре презентовали разработанный общественной палатой РФ «Золотой стандарт». Он представляет собой свод правил, которым на избирательных участках должен следовать наблюдатель. Порядок действий наблюдателя в ходе трехдневного голосования в документе расписан пошагово.

Штаб будет работать во время проведения выборов в круглосуточном режиме. Для обращения людей по вопросами относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении организуют работу горячей линии.

Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на участках в единый день голосования.