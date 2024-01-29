Подмосковье 29 января 2024, 17:39 Обучающий семинар для наблюдателей на выборах президента прошел в Щелкове Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Семинар для общественных наблюдателей провели в Щелкове. В роли эксперта выступил представитель Общественной палаты Московской области Александр Макаров. Он возглавит работу группы видеоконтроля регионального Штаба общественного наблюдения в дни голосования.

«На семинарах мы даем большой объем правовой информации, разбираем ход предыдущих электоральных кампаний и примеры нестандартных ситуаций, которые могут возникать на избирательных участках. Эта информация поможет разобраться с нюансами наблюдения и удостовериться в том, что на участке соблюдены все установленные законом нормы», — рассказал Александр Макаров.

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Он также отметил, что институт общественного наблюдения в России позволяет самому избирателю контролировать ход голосования. Это закреплено на законодательном уровне, что подчеркивает высокий уровень доверия власти к гражданскому обществу.

Во время выборов Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать круглосуточно.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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