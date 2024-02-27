Подмосковье 27 февраля 2024, 15:15 Обучающий семинар для медиаактивистов прошел в Шаховской Министерство образования МО

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Более 60 активистов из семи городских округов Подмосковья собрались на обучающем мероприятии «МедиаРост» в Шаховской. Подробнее о проекте рассказали в Министерстве образования Московской области.

Участники проекта узнали о техниках фоторепортажа, получили полезные советы для работы в социальных сетях и научились основам видеомонтажа.

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На встрече активистам дали возможность рассказать о себе и выступить. Юлия Юртова из Волоколамского городского округа исполнила для всех участников песню собственного авторства «Первые».

«Мы все здесь увлекаемся созданием контента, поэтому узнать новые „фишки“ было очень полезно. Медиасреда развивается очень быстро, и мы должны успевать за ней», — поделился впечатлениями от мастер-классов один из участников интенсива.

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