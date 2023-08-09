Подмосковье 09 августа 2023, 11:14 Обучающий курс по маркетплейсам пройдет для предпринимателей в Подмосковье

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В Московской области 14 августа стартует обучающая программа «Маркетплейсы 2.0. Трекинговые механики». За четыре недели предприниматели узнают, как запустить свое дело на электронных торговых площадках. Программа реализуется при поддержке подмосковного центра «Мой бизнес».

Обучение состоит из вебинаров и очных встреч. Предпринимателям расскажут, как разбираться в нюансах маркетплейсов, выбирать и продвигать товары. Спикерами станут бизнесмены, которые успешно развиваются в данном направлении.

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Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте до 27 августа. Там также можно ознакомиться с подробной программой.

При регистрации участник получит доступ к личному кабинету на обучающей платформе, где будет проходить обучение и размещаться вся актуальная информация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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