15 марта 2023, 11:45
Обучающие занятия проведут в Подмосковье в День защиты прав потребителей 15 марта
Просветительские мероприятия, направленные на повышение потребительской грамотности, проведут в городах Подмосковья 15 марта. Жители смогут получить полезную информацию о том, как отстаивать свои права в магазинах.
«Наши общественные помощники проведут занятия по развитию правовой грамотности и обратят внимание на соблюдение принципов ответственного потребления товаров и услуг», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
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Полученные знания можно будет применять в ежедневной жизни. Для тех, кто не сможет побывать на встрече, полезную информацию собрали в электронном виде. На портале можно найти памятки, обучающие ролики и образцы заявлений в суд.
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Долгожданную школу в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят к началу учебного года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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