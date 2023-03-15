Подмосковье 15 марта 2023, 11:45 Обучающие занятия проведут в Подмосковье в День защиты прав потребителей 15 марта Unsplash

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Просветительские мероприятия, направленные на повышение потребительской грамотности, проведут в городах Подмосковья 15 марта. Жители смогут получить полезную информацию о том, как отстаивать свои права в магазинах.

«Наши общественные помощники проведут занятия по развитию правовой грамотности и обратят внимание на соблюдение принципов ответственного потребления товаров и услуг», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

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Полученные знания можно будет применять в ежедневной жизни. Для тех, кто не сможет побывать на встрече, полезную информацию собрали в электронном виде. На портале можно найти памятки, обучающие ролики и образцы заявлений в суд.

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Долгожданную школу в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят к началу учебного года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.