Подмосковье 11 августа 2023, 21:00 Обучающие встречи с предпринимателями в Мытищах решили сделать ежеквартальными пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сотрудники администрации Мытищ и Роспотребнадзора обсудили с руководителями заведений общественного питания актуальные санитарные требования и меры поддержки бизнеса. Такие встречи в округе будут проводить ежеквартально.

Руководителям заведений общественного питания в Мытищах напомнили правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, требований к вывескам и рекламе. Также им рассказали о перспективных программах для развития бизнеса.

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Всего на территории городского округа Мытищи зарегистрированы 240 заведений общественного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вступивших в силу единых стандартах открытия бизнеса в парках.

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