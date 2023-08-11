11 августа 2023, 21:00
Обучающие встречи с предпринимателями в Мытищах решили сделать ежеквартальными
Сотрудники администрации Мытищ и Роспотребнадзора обсудили с руководителями заведений общественного питания актуальные санитарные требования и меры поддержки бизнеса. Такие встречи в округе будут проводить ежеквартально.
Руководителям заведений общественного питания в Мытищах напомнили правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, требований к вывескам и рекламе. Также им рассказали о перспективных программах для развития бизнеса.
Реклама
Всего на территории городского округа Мытищи зарегистрированы 240 заведений общественного питания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вступивших в силу единых стандартах открытия бизнеса в парках.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Бизнес
Реклама
Реклама