Обучающие видеоролики для повышения цифровой грамотности запустили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 10:21 Обучающие видеоролики для повышения цифровой грамотности запустили в Подмосковье Unsplash

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Понятный видеопроект «Цифровой ликбез» доступен для жителей любого возраста. Подробности сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Впереди длинные выходные, и один из способов провести время с пользой — принять участие в проекте „Цифровой ликбез“. Он представляет собой 12 шагов к цифровой грамотности и правильному поведению в интернете», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Короткие видеоролики собраны на портале проекта. С их помощью можно лучше понять, как работает интернет, социальные сети, реклама и мессенджеры. Пособия также расскажут об опасностях, которые подстерегают неопытных пользователей Сети, о вирусах и мошенниках. Вся информация дана в простой понятной форме, что делает ее доступной как для детей, так и для пожилых.

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«Цифровой ликбез» является приложением «Урока цифры» — всероссийского образовательного проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников. Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье один из лидеров России по цифровизации.