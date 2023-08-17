Подмосковье 17 августа 2023, 21:57 Обучающие семинары для наблюдателей за ходом выборов прошли в Дзержинском и Жуковском Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Читать 360tv в

Губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Общественная палата Московской области готовит наблюдателей на избирательные участки для контроля за ходом голосования. Очередные обучающие семинары для специалистов прошли в Дзержинском и Жуковском, где в качестве спикера выступил член ОПМО Сергей Леонов.

«На сегодняшний день идет стремительное развитие института общественного контроля на выборах разных уровней. Наблюдатели от ОПМО — это полноправные участники электорального процесса. С каждой выборной кампанией растет количество людей, прошедших специализированное обучение, которые становятся экспертами по организации и проведению выборов, знающих все внутренние процессы, имеющие опыт наблюдения», — подчеркнул Леонов

Реклама

Также он добавил, что с каждой выборной кампанией число жителей региона, участвовавших хотя бы раз в наблюдении, стремительно растет. Это гарантирует абсолютную легитимность результатов голосования.

В августе Общественная палата проведет еще четыре семинара для наблюдателей, где специалисты отработают полученные ранее теоретические знания. Во время проведения ЕДГ штаб по общественному наблюдению будет работать круглосуточно. Также для граждан откроют горячую линию для вопросов по избирательному процессу и сигналов о его возможном нарушении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Также от ЛДПР в избирательной кампании примет участие Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от партии «Справедливая Россия» — Анатолий Никитин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».