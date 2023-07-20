Подмосковье 20 июля 2023, 16:25 Обучающие семинары для наблюдателей на выборах проведут в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Обучающие семинары стартовали для жителей Солнечногорска, которые планируют принять участие на выборах губернатора Московской области в качестве наблюдателей. Около 70 человек посетили первое занятие в Доме культуры «Выстрел».

Семинары проводит рабочая группа по подготовке и координации наблюдателей при Общественной палате Московской области. В качестве лекторов выступили заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Мария Водяницкая и председатель Общественной палаты городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин. Участникам помогли разобраться в деталях и особенностях проведения выборов.

«Образовательная программа рассчитана на три дня. Солнечногорских активистов ознакомили с законодательством Российской Федерации, а также с тем, как проходит избирательный процесс. Подготовлен достаточно большой объем информации, поэтому обучение будет проходить поэтапно. Следующие обучающие семинары состоятся 25 июля и 1 августа», — рассказала Мария Водяницкая.

Выборы губернатора Московской области пройдут с 8 по 10 сентября. Впервые избиратели региона смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» в срок с 24 июля по 4 сентября.

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