Меры поддержки таксомоторной отрасли обсудили в Подмосковье

Минтранс Подмосковья провел встречу с представителями таксомоторных компаний и агрегаторами такси региона. На ней обсуждались меры поддержки отрасли в условиях санкций, сообщила пресс-служба министерства.

«В рамках мер поддержки бизнеса Минтранс Подмосковья сократил число проверок в отношении легальных перевозчиков такси, но вместе с тем усилил контроль за деятельностью нелегальных таксистов», — сообщил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Евгений Аптекин.

Он напомнил, что в конце марта для владельцев автомобилей упростили систему получения разрешения на работу в такси. Сейчас документ можно получить всего за один день на областном портале госуслуг или в отделении МФЦ.

«Кроме того, совместно с Российским союзом автостраховщиков запустили программу перестрахования по ОСАГО для таксомоторной отрасли, тем самым увеличив доступность полисов для предпринимателей. С апреля ИП смогут получить полис ОСАГО беспрепятственно и на общих условиях», — отметил Аптекин.

Всего в Подмосковье по выданным разрешениям работают порядка 93 тысяч таксистов. Более 77 тысяч из них являются индивидуальными предпринимателями.