«Укровояки крыли нас чем попало». Жители Волновахи рассказали, как переживали обстрелы ВСУ

Из-за обстрелов со стороны ВСУ две недели жителям Волновахи приходилось жить в подвалах. Одна пожилая женщина, оставшись без дома, сначала пряталась под забором, пока ей не помогли перебраться в укрытие.

«Дом побитый полностью. Ничего не осталось живого. Сидела под забором, потом в подвале», — поделилась пенсионерка в комментарии «360».

Другие горожане рассказали, что украинские военные обещали разрушить Волноваху и не оставить от нее ничего и стреляли прямо по жилым кварталам.

«Две недели сидели в подвалах. ВСУ разворачивали танки и стреляли по домам. Оставили от города черный пар. Разрушили все», — рассказала одна из местных жительниц.

Хотя люди старались укрываться от обстрелов, спастись от огня удавалось не всегда, отметил мужчина, который вместе со своей собакой попал под налет.

«Пока нас сверху укровояки крыли чем попало, мы, конечно, прятались в подвалах. Попадали и под раздачу. Я под первый налет попал вместе с собакой. Ну, ничего. Выжили. Собака тоже жива. Вся в дырках, ну, ничего — залатали. Все разбито вокруг. У многих людей и домов не осталось. Спасибо, наши пришли. Столько лет мы ждали. Теперь вот. <…> Ну, прорвемся», — сказал он.

Житель Волновахи добавил, что в Подмосковье у него живет лучший друг и передал ему привет.

«Павел Морозов, это я, Александр из Волновахи. Это мой лучший друг, он сейчас под Москвой живет. Мы живы, здоровы. Все сложно. Надеюсь, пообщаемся в ближайшее время», — отметил мужчина.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня для населения Волновахи привезли гуманитарную помощь из Московской области. Ее собрали неравнодушные жители Московской области, представители Народного фронта, Общественной палаты региона и участники движения «Волонтеры Подмосковья». Люди получили одежду, продукты, воду, предметы гигиены, обогреватели и строительную пленку для дверей и окон.

Всего было собрано 50 тонн гуманитарного груза. Помощь доставят и жителям в других городах и населенных пунктах ДНР и ЛНР.

В Подмосковье продолжают работать 130 пунктов сбора гуманитарной помощи. Там собирают вещи как для вынужденных переселенцев из Донбасса, которые эвакуировались в Россию, так и для жителей Донецкой и Луганской народных республик.