Подмосковье 07 января 2024, 13:50 Обслуживанием котельной «Восточная» в Электростали займется компания «Глобус» Unsplash

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Энергетики предпринимают все возможные усилия для поддержания работоспособности котельной «Восточная», на которой в прошлом году произошел серьезный сбой. Об этом сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.

Она напомнила, что из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» 11 декабря 2023 года на территории городского округа был введен режим ЧС. Уже на следующий день работа объекта была остановлена и там провели масштабные работы.

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Специалисты врезали пароводяной тепловой пункт АО «МСЗ» в систему теплоэнергетического комплекса, отремонтировали сетевой насос, установили дополнительную запорную арматуру, промыли котлы и соединяющие их коллекторы.

С 1 января котельная перешла на ответственное хранение в Муниципальное унитарное предприятие «Электростальский центр услуг». Теперь ее обслуживанием будет заниматься компания «Глобус».

«В данных погодных условиях проводятся все возможные мероприятия для поддержания работоспособности котельной, тепловых сетей и районных тепловых пунктов, которые передают отопление и горячую воду потребителям в восточной части города», — подчеркнула Инна Волкова.

Она добавила, что работы будут проводиться при допустимых погодных условиях.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с энергоресурсами в Московской области. Он поручил подготовить доклад после массовых жалоб жителей региона.

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