Подмосковье 21 апреля 2023, 11:58 Обслуживание газового оборудования по новым правилам организуют еще в 48 домах Истры ГЖИ МО

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В Истре 48 многоквартирных домов осталось привести к новым стандартам технического обслуживания. Согласно федеральному закону, который вступит в силу в сентябре этого года, внутриквартирное и внутридомовое оборудование должна обслуживать одна специализированная компания, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По новым нормам, в Истре сейчас работают АО «Мособлгаз», ООО «Регион 750», ООО «АВГ Инженерный сервис», ГУП МО «Мособлгаз», ООО «Газсервисмонтаж» и другие организации. Они обслуживают 910 из 958 газифицированных многоквартирных домов округа.

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«В Истре в работе 17 управляющих компаний остаются еще 48 многоквартирных домов. Среди них дома в Павловской Слободе, Лобанове, Черной, Исакове, Курсакове, Хуторках, Сокольниках, Снегирях, Дедовске на улице Красный Октябрь, 5к1 и 5к2, Вокзальной, Больничной, 7, 8 и 10, а также в Истре на проспекте Генерала Белобородова, 1-14», — уточнила Федина.

После вступления в силу закона управляющие компании в течение 90 дней должны привести все договоры управления в соответствие. Речь идет о поправках в статьи 2 и 3 Федерального закона «О газоснабжении в РФ» и «Жилищный кодекс РФ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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